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Valilik açıktan akaryakıt satışını yasakladı

Bartın Valiliği'nin kararıyla orman yangınları göz önüne alınarak akaryakıt istasyonlarında açıktan akaryakıt satışı yasaklandı.

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Valilik açıktan akaryakıt satışını yasakladı

Bartın Valiliğinin kararıyla il genelindeki bütün akaryakıt istasyonlarında açıktan akaryakıt satışı yasaklandı.

Valiliğin istasyonlara yaptığı tebliğde, “Son günlerde ülkemiz genelinde çıkan orman yangınları göz önüne alınarak, ilimizin de ülkemizin orman varlığı bakımından zengin illerinden birisi olması sebebiyle sorumluluk bölgemizde bulunan akaryakıt istasyonlarının açıktan satış yapılmaması konusunda tebliğ edilir” ifadeleri kullanıldı.

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