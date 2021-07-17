Valilik paylaştı! İşte bir vatandaşın kurtarılma anı

Rize Valiliği, kentte 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı, kayıp 2 kişinin arandığı sel afetinde, merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde birçok yerleşim noktasındaki heyelan ve taşkınlarla ilgili yürütülen arama kurtarma çalışmalarında çay bahçesinde bir vatandaşın yaralı olarak kurtarılması ile ilgili görüntü paylaştı.

Görüntülerde; ekipler, çevresinde heyelan oluşan sarp arazideki çay bahçesinde, ip yardımıyla yaralı kişiyi, sedyeyle yola taşıdığı anlar yer aldı.

SEL BÖLGESİNE İLK ETAPTA 17,5 MİLYON LİRALIK DESTEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize’de sel bölgelerinde incelemelerini sürdürdü.

İncelemelerin ardından açıklamada bulanan Bakan Soylu, bölgeye 17,5 milyon liralık ilk etapta bir nakit desteği geldiğini söyledi.

Bakan Soylu, selde kayıp 2 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kayıp vatandaşların bulunması için 219 arama kurtarma personelinin de sahada görev yaptığını aktardı.

Bakan Soylu, elektrik verilemeyen 200’ün üzerindeki trafonun hepsine yeniden elektrik verildiğini, ayrıca Büyükköy’ün yüzde 10’luk kısmı hariç bölgede su sorununun da bulunmadığını aktardı.

“DSİ TARAFINDAN TEMİZLENMESİ LAZIM”

Bakan Soylu, şunları söyledi:

* Şuna tabii şükretmek lazım, daha önce yapılan dere ıslahları, daha önce yapılan altyapılar, bundan daha önce alınan tedbirler özellikle bu selin ve heyelanın oluşturduğu hasarın daha fazla olmasını engelledi. Bu bizim sahada müşahede ettiğimiz önemli tespittir.

* Burada özellikle yapılan tahkimatta biraz daha seviyeyi yükseltmek lazım geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Geçmiş tahkimatlar yapılmış doğru ama geçen sene de gördük, bu sene de gördük, yağışın miktarı sürekli arttıkça, yukarıdan gelen rüsubatın miktarı arttıkça, siz de dereleri görmüşsünüzdür, derelerde özellikle çok ciddi kaya rüsubat, neredeyse derelerin önemli bir bölümü dolu halde. Bunların DSİ tarafından temizlenmesi lazım. Anlaşılıyor ki daha yoğun miktarda yağabilecek bir yağışın oluşturabileceği etkiler daha önemli hasarlara sebebiyet teşkil edebilir.

* Bunun için gerek dere yataklarıyla ilgili gerek heyelan bölgeleriyle ilgili gerek afete maruz bölgelerle ilgili çalışmalarımız tam anlamıyla devam etmektedir. DHA