Valilikten uzaktan eğitim kararı

Artan vakalar bir ilde daha uzaktan eğitim kararı aldırdı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 2 Nisan 2021 tarihli ve 2021/17 Sayılı Kararı İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26'ıncı maddeleri gereğince, 2 Nisan 2021 toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. İl merkezine bağlı; Saidi Nursi İmam Hatip Anadolu Lisesi'nin 2 Nisan 2021 tarih ve saat 20.00 itibariyle ikinci bir karar alınana kadar yüz yüze eğitim/öğretimine ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine. Uygulanacak karantina süresince gerekli tedbirlerin Kolluk Kuvvetlerince yerine getirilmesine.

*İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere; tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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