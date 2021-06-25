Van’da 205 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde kara yolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu.

Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpek ‘Irmak’ yardımıyla arama yapıldı. Aramada aracın gizli bölmelerinde 128 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Öte yandan İpekyolu ilçesinde yine yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan araç ile bir adrese düzenlenen operasyonda ise 77 kilo 140 gram eroin olmak üzere her iki operasyonda toplam 205 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili E.U. ve F.Y. yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. DHA