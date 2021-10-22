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Van’da ‘Thor’ ile yapılan aramada 40 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde, polis ekiplerince yol kontrolünde durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada 39 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.

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Van’da ‘Thor’ ile yapılan aramada 40 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesinde uygulama noktası oluşturup, yol kontrolü gerçekleştirdi.

Şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik köpeği ‘Thor’ ile yapılan aramada aracın gizli bölmelerinde 39 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. DHA

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