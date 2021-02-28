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Vatandaş gördü polise haber verdi! Kovalamaca sonrası yakalandı

Adıyaman'da, bir iş yerinden hırsızlık yaparak kaçan şüpheli polisin kovalamacası sonucu yakalandı.  

Güncellenme: 23:22, 28/02/2021
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Vatandaş gördü polise haber verdi! Kovalamaca sonrası yakalandı

Olay, gece saatlerinde Mara Mahallesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmed Labbana ait bisiklet satış ve tamiri yapılan işyerinden malzeme çalan şüpheli otomobille kaçmaya başladı.

Hırsızlığı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin Pelin’e düştüğü şüpheli ‘dur’ ihtarlarına rağmen kaçmaya devam etti.

Yaşanan kovalamada şüphelinin kullandığı otomobil, polis ekiplerinin kullandığı araca çarparak durdu.

Gözaltına alınan şüpheli Suat T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliye ait otomobil incelenmek üzere emniyetin otoparkına çekildi. DHA

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