Vatandaşların dikkati faciayı önledi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bugün saat 20.30 sıralarında yola yakın bölgeden çıkan orman yangınına önce yoldan geçen vatandaşlar ile bölgede devriye gezen zabıta ekipleri müdahale etti.

Ardından vatandaşların ve zabıta ekibinin ihbarı ile olay yerine çok sayıda Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis ve jandarmanın Kızılağaç- Bodrum karayolunda önlem aldığı yangın büyük bir hızla söndürülerek kontrol altına alındı.

“ORMANLIK ALANDA BİRDEN YÜKSELEN ALEVLERİ GÖRDÜK”

Kızılağaç Mahallesi'nden Turgutreis Mahallesi'ne giderken ormanlık alandan dumanlar ve alevler çıktığını gördüğünü belirten nakliyeci 25 yaşındaki İlker Ateş, “Ormanlık alanda çıkan alevleri görünce hemen aracımı durdurdum, yoldan geçen diğer vatandaşlarla yangına müdahale ettik ve yardım istedik. Burası yoğun ormanlık alan. Yangının 10 metre içeriden başlaması şüpheli bir durum” diye konuştu.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangın ile ilgili polis soruşturma başlatıldı. Yol trafiğe açıldı.

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