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Vatandaştan ilginç corona virüsü yorumu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde corona virüsü vakaları 300’ü aştı. Bir vatandaş, muhabirin sorusuna, “Boş ver vakayı herkes kendi önlemini alacak, kalan sağlar bizim” cevabını verdi.

Güncellenme: 23:41, 25/03/2021
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Vatandaştan ilginç corona virüsü yorumu

Yüksek riskli bölgede yer alan Malkara'da pozitif vaka sayısının 300'ü aştığı bildirildi.

Günlük ortalama vaka sayısının 20 ile 25 civarında olduğu kaydedildi. Sokakta yürüyüş yapan bir vatandaş, corona virüsü vakalarının yükseldiğini hatırlatan muhabire, “Boş ver vakayı, herkes kendi önlemini alacak, kalan sağlar bizim” diye konuştu.

Bir çay ocağı esnafı da, “Vakaların yükselmesi esnafı da zor duruma düşüyor. Maskeye, mesafeye, hijyene çok dikkat etmeliyiz. Herkes kendine ve çevresine dikkat etmesi gerekiyor. Biz de işyerimizde aldığımız tedbirlere özen gösteriyoruz” diye konuştu. İHA

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