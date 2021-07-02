Yağmurla kayganlaşan yolda yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi Sarıcan Deresi petrol mevkisi yakınlarında meydana geldi.

Batman’dan yola çıkan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 72 EP 718 plakalı yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, takla atıp, devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin bilgi vermesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, UMKE, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından otobüsten çıkarılan 21 yaralı, helikopter ambulans ve kara ambulanslarıyla Ağrı, Eleşkirt ve Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.

Ağrı’ya götürülen 13 yaralıdan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu, Eleşkirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 8 yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Eleşkirt Kaymakamı Mustafa Duruk, kaza yerinde incelemelerde bulunduktan sonra hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. DHA