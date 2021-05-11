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Yakalanmamak için daire kiralamışlar

Denizli’de yakalanmamak için apartman dairesini kiralayan kumarbazlar, polis baskınıyla yakalandı. Evde bulunan 8 kişiye 62 bin TL ceza işlemi uygulandı.

Güncellenme: 09:46, 11/05/2021
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Yakalanmamak için daire kiralamışlar

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süredir takibe aldığı apartman dairesine operasyon düzenledi. Yakalanmamak için her yolu deneyen kumarbazlar, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesinde bir apartman dairesinin en üst katını kiraladıkları ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin baskını ile suçüstü yakalanan 8 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Kumar oynanan adreste 240 TL para ve oyun malzemeleri ele geçirildi. 8 kişiye ise sokağa çıkma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ve kumar oynama suçundan 62 bin TL ceza işlemi uygulandı. (İHA)