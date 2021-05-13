Yakınının cenaze törenine giderken otomobili alev topuna döndü

Olay, saat 19.00 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul’dan Hatay’a yakınının cenazesine giden Umut Ezer yönetimindeki 34 BC 7496 plakalı otomobil, motor kısmından çıkan dumanların ardından alevler içerisinde kaldı.
Alevleri fark eden Ezer, aracını yolun sağına park edip, özel eşyalarını alarak otomobilden çıktı. İtfaiyeye haber veren sürücü, yangına müdahalede bulundu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
“MÜDAHALE ETTİM FAKAT SÖNDÜREMEDİM”
Otomobilinin yanmasını üzüntü içinde izleyen Umut Ezer, “Aracımın motor kısmı seyir halinde iken yandı. İstanbul’dan Hatay’a cenazeye gidiyordum. Eşyaları dışarı çıkardım. Müdahale ettim fakat söndüremedim” dedi. DHA