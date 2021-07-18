Yakıt tankeri sıfır araç taşıyan tıra çarptı 

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Bahçe ilçesi turnikelerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tanker, seyir halindeyken, aynı yönde giden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır üzerinde bulunan sıfır kilometre 10 araçtan 8'i hasar gördü.

Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan tanker sürücüsü Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle kapanan yolda bir süre trafik kontrollü bir şekilde verilirken jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. (İHA)