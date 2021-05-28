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Yalıda kumara botla baskın

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir yalıya deniz polisinin 2 botu ile baskın düzenlendi. Yalıda kumar oynayan 31 kişiye corona virüs tedbirlerine uymamaları nedeniyle ceza kesilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 17:31, 28/05/2021
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Yalıda kumara botla baskın

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dün gece, Körfez ilçesinde bir yalıda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Deniz polisine ait 2 bot ile yalının önünde bulunan iskeleye yanaşıldı. Polisler hızla tekneden inerek yalıya girdi.

Yalının içerisinin kumarhaneye çevrildiği görülürken, masaların üzerinde bulunan paralara ve poker pullarına el konuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek yalıda poker oynayan 31 kişiye corona virüs tedbirlerine uymamaları nedeniyle ceza kesildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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