Yalova kıyılarından 13 günde 1662 metreküp müsilaj toplandı

Yalova kent merkezi ile feribot ve deniz otobüsü seferlerinin de yapıldığı Altınova kıyılarında, tekne ve vidanjör kullanılarak yapılan müsilaj temizlik çalışmalarına devam edildi.

Çalışmalar bugün, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesi Topçular Feribot İskelesinde yoğunlaştı. Deniz süpürgeleri, atık kabul gemisi ve vidanjörle yapılan müsilaj temizliğine, Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi ekipleri de destek verdi.

Yapılan çalışmalarda, deniz yüzeyindeki 40 metreküp müsilaj toplanıp, atık kabul gemisine konuldu. Böylece, il genelinde toplanan müsilaj miktarı 1662 metreküp oldu. DHA