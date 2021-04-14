Yanan evde zincirle bağlı bulundu, amcası ‘Psikolojik sorunları vardı’ dedi

Körfez Güney Mahallesinde önceki gün akşam saatlerinde 3 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede evin tamamını kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmaları için eve giren itfaiye ekipleri ev içerisinde yanmış bir erkek cesedi gördü. Ölen kişinin ev sahibi Ercan Dublacı olduğu belirlendi.

Dublacı’nın cesedi otopsi için morga götürüldü. Olayın ardından yapılan incelemelerde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ercan Dublacının yangın sırasında elleri ve ayaklarının zincirle bağlı olduğu ortaya çıktı. Ercan Dublacının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Körfez İlimtepe Belen Mezarlığına getirildi. Dublacı, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ELİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADIKTAN SONRA KİBRİTİ ÇAKMIŞ, İDDİASI

Cenaze namazına katılan Ercan Dublacı’nın amcası Salih Dublacı, yeğeninin psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek, evi onun yaktığını iddia etti. Yeğeninin ellerini ve ayaklarını zincirle bağladıktan sonra evi ateşe verdiğini söyleyen Salih Dublacı, Cinlere karıştığını düşünüyoruz. Zaten eşi 9 sene önce ayrılmıştı 4 çocuğuyla beraber kalmıştı. Çocuklarının ikisi yuvada diğer ikisi de yanındaydı. Haliyle kafayı üşüttü. Zaten üç harflilerle yaşıyordu. Aşağıdan süngerleri yukarıya taşıdıktan sonra kendini zincirle bağlamış, elini ve ayağını bağladıktan sonra kibriti çakmış. Evi kendisi yakmış, psikolojisi bozuktu ne yaptığının bilincinde değildi. dedi. (DHA)