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Yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, anneannesi ise ağır yaralandı.

Güncellenme: 00:03, 02/03/2021
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Yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi 106. Sokak’ta 4 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı. Hatice Ç. ve 5 yaşındaki torunu Musa T.’nin bulunduğu daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, evde bulunan küçük çocuk ve anneannesini evden çıkarttı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hatice Ç. ve torunu, ambulansla Bergama Necla-Mithat Özture Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan küçük Musa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, durumu ağır olan Hatice Ç.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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