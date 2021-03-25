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Yangında can pazarı… 86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı

Bursa'da gece yarısı bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki felçli ve kalp pili bulunan yaşlı kadın dumanların arasında boğulmaktan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Güncellenme: 09:55, 25/03/2021
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Yangında can pazarı… 86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı

Olay, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Has Sokak’taki iki katlı evde meydana geldi. Cüneyt Teccal’e (50) ait birinci katta sobadan başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri bastırdı. Ancak yoğun duman binanın tüm katlarını kapladı.

GECE YARISI SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Evin ikinci katında yaşayan 86 yaşındaki felçli ve kalp pili bulunan anne Ayşe Teccal (86) itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Sedyeye konulan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, gece yarısı sokağa dökülen mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler. (İHA)

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