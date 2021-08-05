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Yangında görev alacak iş makineleri askerî çekicilerle Muğla’ya getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, AFAD’ın talebi doğrultusunda, yangınla mücadelede görev yapacak dozer ve iş makineleri; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine ait askerî çekicilerle Manisa’dan Muğla’ya intikal ettirildiğini duyurdu.

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Yangında görev alacak iş makineleri askerî çekicilerle Muğla’ya getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yangının devam ettiği bölgelerde söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olmaya devam ettiğini belirtti.

Bakanlık, AFAD'ın talebi doğrultusunda, yangınla mücadelede görev yapacak dozer ve iş makineleri; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine ait askerî çekicilerle Manisa'dan Muğla'ya intikal ettirildiğini duyurdu.

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