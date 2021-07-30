Haberler - Günün İçinden

Yangında kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu kaybedenler ücretsiz yenileyebilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangın bölgesinde kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu kaybeden vatandaşların belgelerini ücretsiz yenileyebileceği duyuruldu.

YAYINLANMA:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yangında kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu kaybedenler ücretsiz yenileyebilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada “Yangın bölgelerinde geçerli T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu yangın nedeniyle kaybeden vatandaşlarımız; Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu nüfus müdürlüklerimizden hiçbir ücret ödemeden yenileyebilecektir” denildi.

Yangında ölen Şahin Akdemir'in babası: Canını vatan için feda etti İlginizi Çekebilir Yangında ölen Şahin Akdemir'in babası: Canını vatan için feda etti
askerlik Hakkâri Marmaris Muğla PKK Terör terör örgütü Twitter yangın