Yangında mahsur kalan kedi, itfaiye erinin kalp masajı ile hayata döndü

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki Şafak mahallesinde meydana geldi. Bir apartmanın 3’üncü katında oturan Ulutaş ailesi, alışverişte oldukları sırada evlerinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yangını büyümeden söndüren itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan bir kedi için de seferber oldu.

İtfaiye eri Nezir Uğurlu, yangın çıkan evde dumandan etkilenen kediyi, uyguladığı kalp masajıyla hayata döndürdü.

Kedi, daha sonra Ulutaş ailesine teslim edildi. DHA