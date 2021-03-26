Yangını meraklı gözlerle izlediler

Olay Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kemal Kuyumcu Sokak üzerinde 3 katlı bir binanın çatı katında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler bacanın iç kısmından alevlere müdahale ederek yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Bu esnada itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında çevrede bulunan binalardaki vatandaşlar evlerinin balkon ve camlarına çıkarak meraklı gözlerle yangını takip etti. Yangında maddi hasar meydana geldi. (İHA)

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