Yangını söndürmek isterken hayatından oluyordu

Adapazarı Karakamış Mahallesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunun büro kısmında bulunan güvenlik kamerası kayıt sistemi arızalanması nedeniyle yandı.

Yangını fark eden işletme sahibinin oğlu Eyüp Demir (20), yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Çevresinden yardım isteyen Eyüp Demire yolun karşısında bulunan çiftlikte çalışan Semih Atıcı ve Mehmet Aktaş yardım etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen Eyüp Demir 112 Acil Sağlık ekibince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili tutanak tutuldu. DHA

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