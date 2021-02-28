Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yangını söndürmek isterken hayatından oluyordu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir düğün salonunda güvenlik kamerası sistemi yandı. Yangını söndürmek isteyen işletme sahibinin oğlu ise dumandan  etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Haber verilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. 

Güncellenme: 18:50, 28/02/2021
HaberlerGünün İçinden
Yangını söndürmek isterken hayatından oluyordu

Adapazarı Karakamış Mahallesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunun büro kısmında bulunan güvenlik kamerası kayıt sistemi arızalanması nedeniyle yandı.

Yangını fark eden işletme sahibinin oğlu Eyüp Demir (20), yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Çevresinden yardım isteyen Eyüp Demire yolun karşısında bulunan çiftlikte çalışan Semih Atıcı ve Mehmet Aktaş yardım etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen Eyüp Demir 112 Acil Sağlık ekibince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili tutanak tutuldu. DHA

İlginizi ÇekebilirBursa'da yangın: Dumanlar kentin her noktasından görüldüBursa'da yangın: Dumanlar kentin her noktasından görüldüİlginizi ÇekebilirYangında 30 dönüm alan zarar gördüYangında 30 dönüm alan zarar gördü