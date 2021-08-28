Yanlış tedavi iddiasıyla suç duyurusu! Kedinin cinsel organı çürümüş

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde omuriliğine isabet eden saçma nedeniyle felç olan sokak kedisine, bıraktığı veteriner kliniğinde yanlış tedavi uygulandığını, bu nedenle cinsel organının alındığını öne süren Gülcan Köroğlu, savcılığa suç duyurusunda, Türk Veteriner Hekimleri Birliği'ne de şikayette bulundu.

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Devrek ilçesinde sokak kedilerine bakan Gülcan Köroğlu, 28 Temmuz’da tedavileri yapılmak üzere biri omuriliğine saçma isabet ettiği için felç kalan 5 sokak kedisini Bartın’daki bir veteriner kliniğine bıraktı.

12 gün sonra kliniğe giden Köroğlu, tüfekle vurulan kedinin belden aşağısının kanlar içinde ve pişik olmuş vaziyette buldu.

Kedinin bu durumunun cep telefonuyla görüntüleyen Köroğlu, hayvanı alıp bu kez başka bir veterinere götürdü. Burada, kedinin pişik nedeniyle çürüdüğü belirlenen cinsel organı ameliyatla alındı.

Olayın ardından Gülcan Köroğlu, veteriner O.O. hakkında Türk Veteriner Hekimleri Birliği’ne şikayette, savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

“BAŞKA KEDİLERE DE KÖTÜ MUAMELEDE BULUNDUĞUNU DÜŞÜNMEKTEYİM”

Veterinerin ihmali olduğunu düşündüğünü ifade eden Köroğlu, şunları söyledi:

* Veteriner hekim ile ilgili gerekli soruşturmanın yapılmasını ve neticede cezalandırılmasını talep etmek zorunda kaldım.

* Bugüne kadar benim götürdüğüm kedilere karşı kötü muamelede bulunan veteriner hekimin başka kedilere de kötü muamelede bulunduğunu düşünmekteyim.

* Son yaşadığım olaydaki kedi ile ilgili video kaydı ve fotoğrafları savcılığa sundum. Fotoğrafta ve videoda ihmal açıkça gözükmektedir.

Kediyi ameliyat eden veteriner hekim Erdem Yıldırım, hayvanın kendilerine felçli olarak geldiğini anlattı. Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

* Arka bölümünü ayakta tutamadığı için tuvaletini yaptığı zaman kendisini sürekli temiz tutmak gerekiyor. Hareketini sağlayamadığı zaman da sürekli pişikler şeklinde oluşumlar yaşanıyor.

* Şu an tamamen insan yardımına muhtaç bir kedimiz var. Biz de burada tedavisine başladık.

* Yaptığımız operasyon çok başarılı geçti. Beslenmesi çok güzel, yaptığımız operasyondan sonra idrarını rahatça yapabiliyor, ama tuvaletini yaparken, biz yardımcı oluyoruz.

VETERİNER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Gülcan Köroğlu’nun hakkında suç duyurusunda bulunduğu veteriner hekim O.O. ise iddiaları reddederek, felçli kedilerde pişik durumuyla karşılaşılabileceğini söyledi.

Felçli hastaların uzun süre klinikte durmalarının uygun olmadığını söylediklerini ancak yine de kedinin bırakıldığını ifade eden O.O., şöyle konuştu:

* Bizim kliniğiniz 24 saat hizmet vermiyor. Biz almalarını tavsiye ettik. 14 gün sonra teslim aldı.

* Uzun süre durduğu için pişik olması normal. Sorun teşkil ettiyse biz tedavi ederiz dedik. Güvenmiyorsanız başka yere götürebilirsiniz dedik. Hiçbirini kabul etmedi. Şikayet edeceğini söyledi.

* Biz de kanuni haklarımızı kullanacağımızı söyledik. Kediyi aldıktan 5 gün sonra tekrar bize getirdi. Bu sürede tedavi olmayınca pişik olan bölge kötüleşmiş.

* Ben kediyi tedavi ederken tekrar özür beklediğini ifade etti. Hatamızın olmadığımızı söyledik.

* Uzun süre kalan vakalarda bu olduğunu bahsettim. Yine tehditlerde bulunarak ayrıldı. Biz de şikayetçi olduk. DHA