Yaptıkları numara tutmadı: Hırsız, hizmetçi ve iki arkadaşı çıktı

Karşıyaka'da, bir evden 500 bin lira değerindeki ziynet eşyanın evdeki hizmetçinin bayıltılarak çalındığı ihbarı alındı. Harekete geçen Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, evde hizmetçilik yapan M.A.'nın ifadesine başvurdu. Şahsın çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, şüphelerini söz konusu kişi üzerine yoğunlaştırdı.

Sorgulamalarda M.A, hırsızlığı arkadaşları M.G. ile S.U. ile gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Polis, 2 şüpheliyi de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Öte yandan ziynet eşyaları zanlıların adreslerinde ele geçirildi. (İHA)