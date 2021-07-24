Yardım için duran otomobile, arkadan gelen araçlar çarptı: 11 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun Kırbaşı mevkisinde meydana geldi. Sercan B. yönetimindeki 02 AZ 368 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Bu sırada yaralılara yardım etmek için duran Abdi D. yönetimindeki 63 ACS 474 plakalı otomobile arkadan gelen Zeynel G. yönetimindeki 63 K 7494 hafif ticari araç çarptı. Aynı yöne giden sürücünün ismi öğrenilemeyen 42 AYH 31 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan dört araçtaki 11 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi bildirildi.

Bu arada kaza nedeniyle karayolunda kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların çekilmesiyle yeniden normale döndü. DHA