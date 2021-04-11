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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya kazada yaralandı

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya ve 3 yakını yaralandı.

Güncellenme: 17:42, 11/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya kazada yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara’dan Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine giden Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya (54) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Kaya ile birlikte otomobilde bulunan kayınbabası İdris (75) ve kayınvalidesi Sabiha Erdem (75) ile oğlu Enes Kaya yaralandı.

Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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