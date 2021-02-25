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Yarı çıplak halde ölü olarak bulundu

Antalya’da üzerinden kimlik çıkmayan yarı çıplak 30 yaşlarındaki şahıs, etrafı duvarlarla örülü boş arazide ölü bulundu.

Güncellenme: 17:40, 25/02/2021
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Yarı çıplak halde ölü olarak bulundu

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki etrafı duvarlarla örülü boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide üzeri yarı çıplak erkek bir kişinin hareketsiz olduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, ihbarda bulunan vatandaşların bilgisine başvurdu.

Üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İHA

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