Yarım saat içerisinde üç kişiyi bıçakladı

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Uyuşturucu madde ve alkol kullandığı iddia edilen İdris D., İcadde üzerinde yürüyen Koray B.’yi durdurup kendisine doktor olup olmadığını sordu. Aldığı “doktor” değilim cevabına sinirlenen İdris B. vatandaşı bıçaklayıp elindeki cep telefonunu da alarak kaçtı.

NİYE DOKTOR DEĞİLSİN?

Merinos Metro İstasyonu’na giren İdris D. burada krize girip metrodaki asansörün kapılarını tekmelemeye başladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine İdris D.’nin yanına giden güvenlik görevlisi Abdullah Y. kendisine müdahale etmek istedi. Yanındaki bıçağı tekrar çıkaran İdris D. güvenlik görevlisini de göğsünden bıçaklayıp yeniden kaçmaya başladı.

GÖĞSÜNDEN YARALADI

Mudanya Caddesi üzerinde bir süre kaçtıktan sonra yolda gördüğü taksiyi durduran İdris D. araca binmek istedi. O sırada taksinin arka koltuğunda oturan Ümit P. “görmüyor musun? taksi dolu” diyerek taksi sürücü ile birlikte İdris D.’nin taksiye binmesine izin vermedi. Bunun üzerine madde bağımlısı İdris D. yanındaki bıçağı üçücün kez çekip arka koltuktaki Ümit P.’yi de göğsünden ağır şekilde yaralayıp kaçmak istedi.

Benzin istasyonuna yakıt almak için girdiği sırada durumu fark eden bir sürücü İdris D.’ye aracının kapısını çarparak yere düşürdü. Bunun üzerine yere yuvarlanan İdris D. vatandaşlar ve olay yerine gelen sivil polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İdris D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)