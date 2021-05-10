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Yasa dışı bahis ile dolandırıcılıkta 6 tutuklama

Afyonkarahisar'da, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynatıp, 15 kişiyi 70 bin 564 TL dolandıran 6 kişi tutuklandı.

Güncellenme: 18:43, 10/05/2021
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Yasa dışı bahis ile dolandırıcılıkta 6 tutuklama

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynatıp, kazandırma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 7 şüphelinin sosyal medya üzerinden açtıkları sahte hesaplarla yasa dışı bahis kuponu sattıkları ve bu yöntemle 15 kişiyi 70 bin 564 TL dolandırdıkları tespit edildi.

Olayın ardından harekete geçen ekipler, Afyonkarahisar ile birlikte Ankara ve Bursa’da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün Afyonkarahisar Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden M.Ü. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, İsmail Ö., Mert G.L., Ömer S., Bekir C.E., Bilal Ş. ve İsa B. ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. DHA

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