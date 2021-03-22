Yasadışı bahis çetesi şüphelilerinden 23’ü tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar kapsamında, organize bir suç örgütünün İstanbul'da bir internet sitesi üzerinden yasadışı bahis oynattıkları tespit edilmişti.

Yasadışı bahis organizasyonundan elde ettikleri gelirleri nakit olarak hesaplardan çektikleri ve örgüt yöneticilerine fiziki olarak ulaştırdıkları tespit edilen 29 kişi hakkında 12 Mart tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan ve emniyet sorgularından sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 29 kişiden 28'i tutuklama talebiyle 1'i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilmişti.

Nöbetçi hakimlikçe 29 şüpheliden 23'ünün tutuklanmasına karar verildi. Nöbetçi mahkeme, diğer şüphelilerden 1'ine ev hapsi, 5'ine de yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar veridi.