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Yaşlı çifti yangın ayırdı

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Güncellenme: 22:25, 03/04/2021
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Yaşlı çifti yangın ayırdı

Doğan köyünde Sadık G.’ye ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Evden dumanlar yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Ümmühan G. hayatını kaybederken, eşi Sadık G. yaralandı.

Yaralı Sadık G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de köye giderek incelemede bulundu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İHA

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