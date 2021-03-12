Yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

Yangın, Nazilli ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeri giren ekipler 85 yaşındaki Fatma Binbirçiçek’in cansız bedeni ile karşılaştı. Yangının ilk belirlemelere göre sobadan çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)