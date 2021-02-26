Yaşlı kadını ‘polisiz’ diye dolandırdılar, aralarında konuşunca yakalandılar

Maltepe, Zümrütevler Mahallesi‘nde yaşayan 70 yaşındaki Neslihan K.'yı evindeki sabit telefondan arayan bir kişi, kendisini ‘polis’ olarak tanıttı. İddiaya göre 23 Şubat günü yaşanan olayda, telefon açan kişi “Banka hesabınız, terör örgütü üyelerince ele geçirilmeye çalışılıyor. Onları yakalamaya çalışıyoruz. Ama ne kadar paranız varsa çekip bize vermeniz gerekiyor.” dedi. Paraların operasyon sürecine kadar devlet korumasında olacağını söyleyen dolandırıcılar Neslihan K.'yı ikna etmeyi başardı.

KENDİ ELLERİ İLE TESLİM ETTİ

Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşıran Neslihan K., kendisini kandıran şüphelilere ne yapması gerektiğini sordu. Bunun üzerine seri talimatlar veren dolandırıcılar, 70 yaşındaki kadının banka hesabındaki paraları çekmesini sağladı. Daha sonra ise çektiği parayı kendisini arayan kişinin yönlendirdiği sahte polise teslim etti.

DOLANDIRICILARI DUYDU POLİSİ ARADI

Dolandırıldığından haberi olmayan Neslihan K., evine dönerken parayı alan şüpheli, diğer şebeke üyeleri ile Ümraniye'de bir inşaatın yanında buluşarak yaşadıklarını anlattı. Bu sırada şans eseri oradan geçen bir kişi konuşmaların bir kısmına şahit olunca durumu polise bildirdi.

YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yapılan ihbar üzerine belirtilen adrese gitti. Eşkalleri bildirilen kişilerin finans merkezi inşaatında çalışan ve konteynerde kalan Savaş D. (23), Osman T. (25) ve Davut S. (22) oldukları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin dolandırıcılığı itiraf ettikleri öğrenilirken, Neslihan K'nın parasının 135 bin 100 liralık kısmının kurtarılıp sahibine teslim edildiği belirtildi.