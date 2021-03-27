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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Hanife Özen (61), metrelerce sürüklendi.

Güncellenme: 18:21, 27/03/2021
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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi

Kaza, saat 16.00 sıralarında Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi’nde meydana geldi. İdris Nebizengin (66) yönetimindeki 67 ABE 616 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Özen’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Özen yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Özen’e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Ardından ambulansla alınan Özen, özel hastanede tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü İdris Nebizengin ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA

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