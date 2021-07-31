Yaylada aşı kuyruğu

Ardahan'da mobil aşı ekipleri, yaylalarda yaşayan vatandaşlara yönelik aşılama çalışması yaptı. Aşı ekibini gören vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

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İl Sağlık Müdürlüğü, aşılama çalışmasını kırsalda sürdürüyor. Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan mobil ekip, Göle ilçesine bağlı Küçük Altunbulak köyü yaylasına giderek aşılama çalışması yaptı.

Vali Hüseyin Öner, AK Parti Milletvekili Orhan Atalay ve İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir ile birlikte sağlık ekiplerinin yayladaki aşı programına katıldı.

Aşı olmak için uzun kuyruk oluşturan köylülerle sohbet eden Vali Öner, uyarılarda bulundu.

Toplum sağlığının korunması ve salgının tamamen ortadan kalkması için herkesin muhakkak aşı olması gerektiğini söyleyen Vali Hüseyin Öner, “Ardahan şu an sarı il statüsünde. Bugün aşılama oranı ile yüzde 69u geçmeyi hedefliyoruz” dedi,



Vali şöyle devam etti: “En geç 10 gün içerisinde de 1’inci doz aşıda yüzde 75 aşı uygulamasını gerçekleştirerek mavi il statüsüne geçerek bağışıklığı yakalamış iller arasına girmek istiyoruz. Sağlık çalışanlarımızı yönlendirerek vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz. Haydi Ardahan aşıya diyoruz.

Biz vatandaşın ayağına gidiyoruz, onlar da inşallah gerekli duyarlılığı gösterirseler Ardahan ilimiz çok yakın zamanda bu bağışıklık oranını yakalamış bir il olacağız. Ardahan ilinde temmuz ayı içerisinde Covid-19 hastalığına yakalanan kişilerin yüzde 95i hiç aşı olmamış ya da 1’inci doz aşısını olmuş kişilerden oluşuyor. Dolayısıyla aşının hastalığı önlemede ne kadar etken bir uygulama olduğunu görmüş bulunuyoruz.”

Vatandaşlar, yaylada aşılama uygulamasından memnun olduklarını söyledi.

DHA

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