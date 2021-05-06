Yedi emin otoparkını alevler sardı

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yedi emin otoparkında bir anda alevler yükselmeye başladı.

İşçiler, alevlere bir yandan müdahalede bulunurken diğer yandan ise itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

10 ARACI SARDI

Kısa sürede büyüyen alevler yaklaşık 10 aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından kesinlik kazanacak. İHA

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