Yediği yemeği yutamayan engelli çocuk öldü

Olay, Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi 1205 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ensar İltegün (8) ismindeki zihinsel engelli çocuk, yemek yerken ağzına attığı lokmasını yutamadı.

Yediği yemek boğazına takılan minik Ensar, nefes almakta güçlük çekti. Çocuğun nefes alamadığını fark eden yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, minik Ensar'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra tedavi edilmek için hastaneye götürülmek üzere ambulansa alınan minik Ensar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik Ensar'ın cansız bedeninin otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. (İHA)