Yedikleri peynirden zehirlendiler

Olay, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Dört kişilik aileden anne ve iki çocuğu kahvaltı yaptıktan sonra fenalaştı. Anne, dışarıda çalışan baba B.E.'ye durumu bildirdi. Hemen eve gelen B.E., eşi ve çocuklarını şahsi otomobiliyle Kızıltepe Devlet Hastanesine götürdü.

Doktorların ilk müdahalesi sonrası serum bağlanan üç kişinin gıda zehirlenmesi sonucu fenalaştıkları kaydedildi. Hastanede kontrol altında tutulan üç kişinin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

B.E., eşi ve çocuklarının yedikleri peynirden zehirlendiklerini ifade etti. B.E., vatandaşların dışarıdan aldıkları gıdalara dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, eşi ve çocuklarının sağlıklarının iyiye gitmesine sevindiğini belirtti. (İHA)