Yeğenlerini görmeye gitti, hayatlarını kurtardı

Erzurum'da Gürbüz Kavçin (32), yeğenlerini görmek için gittiği ağabeyinin evinde çıkan yangında yengesi ile yeğenlerinin hayatını kurtardı. Yoğun dumandan etkilenen Kavçin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Merkez Yakutiye ilçesinin Şükrüpaşa Mahallesi’ndeki Nasip Evler C Blok dördüncü katta çıkan yangın korkulu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Emre Kavçin’e ait evin yatak odasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yeğenlerini görmek için gittiği evde dumanları gören Kavçin, yatak odasına baktığında alevlerin tüm odayı kapladığını gördü. Yangını söndürmek isteyen ancak başarılı olamayan Kavçin, yeğenlerini kucağına alıp yengesi ile birlikte dışarı çıktı.

Tekrar yanan eve giren Gürbüz Kavçin’i, komşuları uyardı ve dışarı çıkmalarını istedi. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Dumandan etkilenin Gürbüz Kavçin, yengesi ve 3 yeğeni ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan Kavçin ailesi büyük bir facianın eşiğinden döndü.

“YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR”

Sanayi sitesinde oto tamirciliği yapan Emre Kavçin, “İş yerindeydim. Acil Telefon geldi ve evimin yandığını söylediler. Hemen geldim. Çok şükür eşim, çocuklarım ve kardeşimde bir şey yok. Gerisi önemli değil. Kardeşim ile eşim dumandan etkilenmiş onları hastaneye gönderdik. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor” diye konuştu. DHA