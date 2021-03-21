Yerden aldığı şişeyle yanında yürüyen kişiyi darp etti

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğleden sonra Muratpaşa ilçesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden Doğugarajı'na doğru yürüyen iki erkekten biri, yerden aldığı şişeyle biranda yanındaki kişinin yüzüne doğru vurmaya başladı. Başındaki kapişon bulunan genç kendini korumaya çalışsa da yumrukların hedefi oldu.

Çevredekilerin izlediği kavgaya yoldan geçen bir kadın müdahale etti. Saldırgan kadının ayırmaya çalışmasına rağmen genci yumruklamaya devam etti. Yakındaki bir iş yerinin standını önüne çekmeye çalışsa da saldırgandan kurtulamayan genç yerde de tekmelendi.

Diğer kişilerin de kavgayı ayırmaya gelmesiyle saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Kavga anı bir işyerin in güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)