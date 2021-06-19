Yerli ve yabancı turistler sahile akın etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yapmış olduğu açıklamada Antalya'da 5-11 Haziran haftasında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısının 28,49 olduğunu duyurmuştu.

Turizm kentinde vaka sayılarının düşüş göstermesinin ardından yerli ve yabancı vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilini doldurdu. Yarın uygulanacak olan kısıtlama öncesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahile akın etti.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulması ile vatandaşların daha çok denize girerek serinlediği görüldü. Bazı vatandaşlar ise sahilde şemsiye altında dinlenmeyi tercih etti.

Ailesi ile sahile dinlenmeye gelen Uğur Yağmur, “Uzun zamandır Antalya'da yaşıyorum. Antalya güzel bir şehir. Pandemi sürecinde maddi manevi olarak herkes sıkıntıya girdi. Kısıtlamanın kalkması ile birlikte dünyanı en ünlü plajında herkes gönlünce eğlenmeye çalışıyor. Herkesin işi gücü rast gitsin. Hava güzel, keyifler yerinde” sözlerine yer verdi.