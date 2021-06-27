YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

İki gün süren üniversite sınavlarının oturumları sona erdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ikinci günde ilk olarak Alan Yeterlilik Testi yapıldı.

Oturuma 1 milyon 781 bin 760 aday katıldı. YKS’nin son oturumu ise 130 bin 522 adayın girdiği Yabancı Dil Testi (YDS) oldu.

Sınavların sona ermesinin ardından açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

SORU KİTAPÇIKLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yayımlandığını duyurdu.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos’ta açıklanacak.