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Yol çalışmasında bulundu! Tam 2 bin 300 yıllık

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sulama hattı çalışması sırasında yapılan kazıda, Helenistik Döneme ait olduğu değerlendirilen 2 bin 300 yıllık mezar bulundu.

Güncellenme: 17:52, 21/04/2021
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Yol çalışmasında bulundu! Tam 2 bin 300 yıllık

Menteşe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Gülağzı Mahallesi’nde sulama hattı kazı çalışması sırasında kepçe bir cisme denk geldi.

Mezar olduğu tahmin edilen taşın bulunması üzerine çalışmalar durdu. İhbar üzerine bölgeye inceleme yapması için Muğla Müze Müdürlüğü görevlileri çağrıldı.

İÇİNDEN KANDİL DE ÇIKTI

Helenistik Döneme ait olduğu öğrenilen 2 bin 300 yıllık mezardan insan kafatası ve iskeletlerinin yanı sıra kandil çıktı.

Yetkililerin çalışmasını tamamlanmasının ardından mezarın üzerinin kapatılacağı ve sulama hattı çalışmalarının süreceği bildirildi. DHA

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