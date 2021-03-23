Yol kenarında ot toplayan kadın canından oldu

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Koru Köyü yakınlarında bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, yol kenarındaki otları bir süre topladıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen 64 yaşındaki Ayşe Odabaşı'na Güner Erdem' in kullandığı kamyon çarptı.

Çarpmanın etkisi ile 15 metre ileriye düşen Odabaşı'na yoldan geçenlerin çağırdığı ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti. Odabaşı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Odabaşı'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, sürücü Güner Erdem polisler tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.