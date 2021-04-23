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Yol kenarında unutulan çantadan tabanca çıktı

Bolu'da, yol kenarında unutulan 2 çantanın birinden 1 tabanca ile 3 şarjör çıktı. Tabanca, seri numarasından sahibine ulaşılarak teslim edilirken, ruhsat sahibinin silahı dalgınlıktan unuttuğunu söylediği öğrenildi.

Güncellenme: 00:02, 23/04/2021
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Yol kenarında unutulan çantadan tabanca çıktı

Olay, saat 21.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Bir inşaatta çalışan işçiler iftara gittikleri sırada, yol kenarında 2 çanta gördü. İftar dönüşünde de çantaların aynı yerde olduğunu fark eden işçiler, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından çantaları açtı. Unutulduğu düşünülen çantaların içinden 1 tabanca ile 3 şarjör ile havalı çivi tabancası bulundu.

Ekipler, daha sonra tabancanın üzerindeki seri numarasından ruhsat sahibine ulaşarak durumu silahın sahibine haber verdi. Silah sahibi de akşam üzeri dalgınlıkla yanında bulunan 2 çantayı yol kenarında unuttuğunu ifade etti. Ekipler, bulunan 2 çantayı sahibine teslim edilmek üzere Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezine götürdü. DHA

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