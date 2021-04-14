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Yol kenarında yaralı bulunan kedi silahla vurulmuş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı kedinin klinikte çekilen röntgeninde, tabancayla vurulduğu ve omurgasında kurşun olduğu tespit edildi.

Güncellenme: 10:56, 14/04/2021
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Torba Mahallesi’nde emlak danışmanı Şule Teker (49), yol kenarında sürünen sırtında yaralı kediyi görüp, arkadaşı Şükran Şahin ile birlikte onu özel bir veterinere götürdü. Çekilen röntgende kedinin, tabancayla vurulduğu, omuriliğinde kurşun olduğu görüldü. Yaralı kedi, tedaviye alınırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şule Teker, “Kurşun kedinin omuriliğe saplanmış, çıkarılması için İstanbul’a gönderilecek. Arka ayakları tutmuyor. İnşallah sinir zedelenmiştir ve tedavisinin ardından yürümeye başlar. Kurşunun çıkarılmasının ardından balistik inceleme için girişimleri yapacağız. Bunu yapan caninin bulunmasını istiyoruz” dedi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:10:48,