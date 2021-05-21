Yolcu minibüsü 30 metrelik uçuruma yuvarlandı: 10 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kıran Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan T. (37) yönetimindeki 09 LJ 932 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan, sürücü Ramazan T. ile minibüsteki yolcular Bilal T. (66), Hüseyin G. (65), Server T. (59), Yasemin T. (12), Elif Ö. (21), Emine Ö. (19), Derya Ö. (16), Fatma D. (60) ve Elveda T. (11) yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA