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Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Giresun'un Güce ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 23:10, 21/07/2021
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Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Boncukçukur köyünde meydana geldi. Ağaçbaşı Yaylasından ilçe merkezine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 52 DB 017 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün virajı alamaması sonucu şarampole yuvarlandı.

Çevredekiler tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yolculardan biri, olay yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yolcularının Bursa’dan Giresun’a tatile geldiği belirtilen; bir çocuğun öldüğü minibüs kazasıyla ilgili olarak soruşma başlatıldı. DHA

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