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Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 16 yaralı

Bingöl'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Güncellenme: 18:40, 11/05/2021
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Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 16 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Aşağıköy köyü mevkisinde meydana geldi. Bingöl merkezden Yelesen köyüne yolcu taşıyan Abdurrahman Bulgak yönetimindeki 12 KM 0249 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, minibüste bulunan 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Ekipler ve köy sakinlerinin yardımıyla minibüsten çıkarılan yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalede bulunuldu, ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil Servis’te tedaviye alınan 16 yaralıdan 2’sinin sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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