Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı

Kaza saat 17.00 sıralarında, TEM Otoyolu İzmit ilçesi Alikahya mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Feyyaz Ö. yönetimindeki yolcu otobüsü, önündeki Süleyman D. yönetimindeki yolcu otobüsüne çarptı.
Kazada, şoför Feyyaz Ö. ile aynı otobüsteki yolcular Şinasi T., Melahat G., Fikri A., Yusuf S., Firdevs S., Fatma Ö. ve Hatice S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. DHA