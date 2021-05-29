Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı

İzmit'te yolcu otobüsünün aynı yöne giden yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada, 8 kişi yaralandı.

Güncellenme: 18:46, 29/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı

Kaza saat 17.00 sıralarında, TEM Otoyolu İzmit ilçesi Alikahya mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Feyyaz Ö. yönetimindeki yolcu otobüsü, önündeki Süleyman D. yönetimindeki yolcu otobüsüne çarptı.

Kazada, şoför Feyyaz Ö. ile aynı otobüsteki yolcular Şinasi T., Melahat G., Fikri A., Yusuf S., Firdevs S., Fatma Ö. ve Hatice S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. DHA

İlginizi ÇekebilirTünel içinde facia: 2 ölü, 2 yaralıTünel içinde facia: 2 ölü, 2 yaralı
Ankara facia Giresun kaza Polis Sağlık